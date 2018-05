Club inspireert zich op Brugs wapenschild voor uitshirts

Het thuisshirt van Club Brugge is in de vertrouwde blauw-zwarte kleuren, maar voor de uitwedstrijden kiest de landskampioen voor rode en witte strepen, net zoals het wapenschild van Brugge. Op de achterkant van het shirt verschijnt in reliëfopdruk de Vlaamse leeuw.

Jelle Vossen toonde zich alvast tevreden. "Dit zijn shirts om nog eens kampioen te spelen."