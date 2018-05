Brys voorgesteld bij STVV: "Gaandeweg in de top 6 sluipen"

Marc Brys verhuist van Beerschot Wilrijk naar STVV. "De timing was juist", vertelde hij op zijn voorstelling in Sint-Truiden. "Het was een samenloop van factoren, ook persoonlijke. Het missen van de promotie in 1B was een zware klap voor mij."

"1B is een moeilijke reeks. Er zijn daar uitgesproken favorieten met grote budgetten. Toch lag het verwachtingspatroon voor Beerschot Wilrijk zeer hoog. Dat heeft zeker meegespeeld."

Wat is het doel van Brys bij STVV? "Ik hoorde hier net dat het doel was om binnen de drie jaar Play-off I te spelen. Ik had verondersteld dat dat dit seizoen het doel al zou zijn. Deze club wil stappen zetten. Vorig seizoen is hier al een mooie stap gezet. We moeten dat pad blijven bewandelen. We willen de concurrentie met de top zes opvoeren en gaandeweg ook in die top zes sluipen."

"Of dat realistisch is? De voorbereiding zal al veel duidelijk maken. STVV is een leuke en goede ploeg, maar het is afwachten welke huurlingen er blijven. Ze willen hier voor het begin van de trainingen, op 18 juni, de kern al klaar hebben. Dat is een uitdaging, maar als trainer kan je dat alleen maar toejuichen."