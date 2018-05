Standard over vertrek Sa Pinto: "Als vrienden uit elkaar"

Ricardo Sa Pinto ontkende de voorbije weken nog met klem dat hij op de wip zat bij Standard, maar de Portugees kon gisteren na de laatste competitiewedstrijd tegen Charleroi geen kant meer op. "Waarschijnlijk zijn jullie niet verrast, maar dit was mijn laatste match. Ik neem afscheid met gemengde gevoelens", vertelde Sa Pinto.

In een persbericht reageert Standard vandaag op de scheiding. "Standard en Ricardo Sa Pinto hebben in onderling overleg beslist om als vrienden uit elkaar te gaan", luidt het.

"Dit seizoen was niet altijd gemakkelijk, maar eindigde uiteindelijk in schoonheid met een 8e bekeroverwinning in maart en met een 2e plaats in Play-off 1, waarmee de kwalificatie werd afgedwongen voor de 3e voorronde van de Champions League."

"Vanaf nu moet de toekomst voorbereid worden om dit mooie seizoenseinde te bestendigen en ons project verder te zetten, op lange termijn. Onze club wil Sa Pinto en zijn staf van harte bedanken voor alles wat ze dit seizoen hebben bijgebracht. We wensen hen het beste."