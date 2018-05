Simons geniet van afscheid: "Probeerde dit zo lang mogelijk uit te stellen"

Op 41-jarige leeftijd achtte Timmy Simons de tijd rijp om afscheid te nemen als voetballer. Na de nederlaag tegen AA Gent werd de Club-veteraan dan ook mooi in de bloemetjes gezet.

"Ik probeerde nog zo goed mogelijk naar deze wedstrijd toe te werken", vertelde Simons. "Maar dat was niet evident, omdat ik al een hele tijd bezig was met het einde van mijn carrière als voetballer. Dan is het moeilijk om de concentratie te bewaren."

Simons speelde in 2 verschillende periodes bij Club Brugge: tussen 2000 en 2005 en tussen 2013 en 2018. "In die 10 jaar bij Club heb ik fantastische momenten beleefd."