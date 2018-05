BREAKING Sa Pinto kondigt zijn afscheid van Standard aan op persconferentie

Ricardo Sa Pinto is volgend seizoen niet langer de trainer van Standard. De Portugees kondigde zijn afscheid officieel aan op de persconferentie na de laatste competitiematch. Het vertrek hing al langer in de lucht, Michel Preud'homme staat klaar om hem op te volgen in Luik.