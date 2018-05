Kumordzi (KV Kortrijk) geschorst na positieve dopingtest

Kumordzi moest zich op 10 oktober vorig jaar na een match op Standard aanmelden voor een dopingcontrole. In zijn urine werd er een te hoge concentratie Carboxy-THC aangetroffen. THC is de psychoactieve stof in cannabis. De stof is niet prestatiebevorderend, maar wel verboden.

De concentratie in de urine van Kumordzi bedroeg 186 ng/ml en de grens ligt op 180 ng/ml. Ook de aangevraagde tegenexpertise gaf hetzelfde resultaat en dus wordt de speler voor 4 maanden geschorst door het Vlaams Doping Tribunaal. Hij kan in die periode geen officiële wedstrijden spelen, maar de Ghanees mag van KV Kortrijk wel bij de A-kern blijven.

De speler blijft bij zijn verklaring dat hij het product niet bewust ingenomen heeft. Hij wil zich ook tijdens zijn schorsing blijven inzetten voor KVK en hoopt snel weer te kunnen spelen.