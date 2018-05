Luis Garcia (37) blijft toch nog een jaartje extra bij Eupen

Luis Garcia kwam in 2014 aan in Eupen en groeide er uit tot een sterkhouder. Dit seizoen kwam hij 34 keer in actie, scoorde hij 7 keer en gaf hij 8 assists. De supporters riepen hem uit tot de speler van het seizoen.

Maar het verhaal van Garcia in Eupen leek af te lopen. De 37-jarige spelmaker droomt immers van een trainerscarrière en mocht van de club tijdens Play-off II naar Spanje trekken om een trainerscursus te volgen.

Zijn contract in België liep ook af, maar hij doet er nu toch nog een vijfde seizoen bij. Voor hij bij Eupen aankwam, speelde Garcia ook bij Real Zaragoza en Tigres in Mexico, maar het was vooral bij Espanyol dat Garcia zijn pluimen verdiende. In 255 wedstrijden scoorde hij er 60 keer. Zijn goede prestaties werden in 2007 en 2008 beloond met vier caps voor de Spaanse nationale ploeg.