Doelman Butez tekent voor 3 seizoenen bij Moeskroen

Jean Butez zag onlangs zijn contract bij Rijsel ontbonden en was sindsdien dus een vrije speler. Daarna duurde het niet lang tot Moeskroen de 22-jarige Fransman vastlegde. Niet echt verrassend, want de Franse doelman, die 10 keer de kleuren van Moeskroen verdedigde in de Jupiler Pro League, werd dit seizoen gehuurd door de Henegouwers.

Met 15 tegendoelpunten en slechts 2 "clean sheets" was die uitleenbeurt geen onverdeeld succes, maar Moeskroen blijkt dan toch tevreden te zijn over de jongeling. "Door een talentrijke doelman voor drie seizoenen vast te leggen, toont Moeskroen nogmaals dat de club iets op lange termijn wil uitbouwen", klonk het vol vertrouwen bij de club uit Henegouwen.