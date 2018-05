VIDEO: Radio 2 zet Timmy Simons in bloemetjes: "Ik ga het missen"

De radiojournalist vroeg aan Simons of hij het voetbal gaat missen. "Natuurlijk! Ik heb niks anders gekend. Maar we zullen wel andere dingen te doen hebben om ons bezig te houden. Ik hoop zo kort mogelijk bij het elftal betrokken te blijven. We zullen wel zien in welke hoedanigheid."

Over zijn toekomst wil Simons nog geen duidelijkheid scheppen. Het is ook nog niet zeker of hij definitief stopt als voetballer. Misschien gaat hij nog even door op een lager niveau. "Ik ga wel proberen om nog in beweging te blijven. Op welk niveau dat zal zijn? Dat moeten we nog bekijken."

Simons zal zondag in Brugge alvast wel nog bewegen. Coach Ivan Leko voorziet een basisplaats.