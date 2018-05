Vanhaezebrouck: "Tweet van Coucke? Geen kritiek, wel ingeblikt commentaar"

Hein Vanhazebrouck wil zondag koste wat het kost winnen van Genk om nog een kans te maken op de tweede plaats, ook al beseft hij dat zijn ploeg het niet in eigen handen heeft. "We proberen ons werk te doen en dan zullen we wel zien wat de andere resultaten zijn."

"Als we derde eindigen, is de vraag of je er alles aan gedaan hebt. We zijn nog opnieuw in de strijd gekomen. Met wat meer meeval hadden we misschien zelf de hoofdprijs. Nu hebben we Europees voetbal. Op een bepaald moment zag het er ook heel slecht uit, maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen."

"De efficiëntie heeft ons parten gespeeld, zowel offensief als defensief. We hebben veel kansen gemist en we kregen veel doelpunten te gemakkelijk tegen. Hopelijk kunnen we zondag nog eens de nul houden, wat in deze play-offs nog maar een keer gelukt is. Dat is te weinig."