Leko: "Simons mag hopen op een basisplaats"

Op de vraag of hij blij is met de titel 'Coach van het jaar', blijft de Kroaat heel bescheiden.

"Die titel is de verdienste van het hele team. Het klinkt misschien cliché, maar het is zo. De synergie tussen de technische en medische staf, de spelersgroep en iedereen binnen de club was geweldig dit seizoen."

"Alle mensen binnen de club hebben van in het begin veel vertrouwen in mij getoond. Samen hebben we geweldig hard gewerkt richting dat ene doel, het kampioenschap."

"Ik ben dus trots op de titel van 'Coach van het jaar', maar dan omdat het de verdienste is van ons teamwork en niet door één persoon."