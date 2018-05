VIDEO: Brugse veldverzorgers roepen supporters op zondag te "bluvn stoan"

Veldverzorgers Urbain en Siebo hopen op goed gedrag. Veldverzorgers Urbain en Siebo hopen op goed gedrag.

Zondag staat er voor Club Brugge een galamatch tegen Gent op het menu. Winst of verlies maakt weinig uit, sowieso zal er gefeest worden in Brugge. Veldverzorgers Urbain en Siebo roepen in een ludiek filmpje de supporters op om na de match het veld niet te betreden.