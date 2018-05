Wat staat er nog op het spel op speeldag 10 ?

AA Gent, Racing Genk en Charleroi zijn nog in de running voor twee "tickets". Wie vierde wordt in Play-off I krijgt een ticket voor de derde voorronde van de Europa League, de vijfde speelt een testwedstrijd tegen de winnaar van Play-off II om een ticket voor de tweede voorronde van de Europa League.

Als Gent wint is het zeker vierde. Genk moet winnen om nog over Gent te kunnen springen. Als Gent verliest op het veld van Club Brugge en Genk speelt gelijk op Anderlecht, dan hebben beide clubs evenveel punten. In dat geval eindigt Gent als vierde omdat beide clubs geen half punt kregen bij de halvering van de punten en Gent in de reguliere competitie voor Genk eindigde.

Charleroi kan met een zege nog over Genk springen, maar niet over Gent omdat Charleroi wel een half punt meer kreeg na de halvering van de punten.