Beloftevolle verdediger verlaat Club Brugge en trekt naar KV Mechelen

De 20-jarige verdediger weet hoe het er aan toe gaat in de Proximus League. "Het spel in 1B is minder technisch dan in 1A, het is veel fysieker. En mentaal moet je elke wedstrijd top zijn. Je speelt vaak tegen dezelfde tegenstanders en dat is niet te onderschatten. Elke wedstrijd moet je weer anders aanpakken."

De ambitie van Lemoine is duidelijk. "KV Mechelen is een club die altijd tot de betere clubs in 1A moet behoren. Zelf wil ik ook in de hoogste divisie spelen. Op het einde van afgelopen seizoen bij Roeselare had ik het gevoel dat ik klaar was voor die stap."

KV Mechelen haalde eerder al Igor De Camargo terug naar België.