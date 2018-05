Senegalees Ndao moet volgend seizoen Thelin doen vergeten

Ndao kwam in de zomer van 2013 aan in Europa. Sindsdien speelde hij 3,5 jaar bij Valenciennes en sinds de vorige wintermercato bij Quevilly. Daar scoorde hij 7 keer in 12 wedstrijden. Statistieken die indruk maakte op Waasland-Beveren.

"Lamine is een pijlsnelle en beweeglijke spits met een groot scorend vermogen. Hij is dus eerder een lopende spits die goed de ruimtes benut en veel diepgang brengt in het spel van de ploeg", beschrijft hoofdscout Daniël Declerck. "In de zone van de waarheid kiest hij goed positie, bovendien heeft hij ook een goede actie in de benen."

Ndao krijgt de moeilijke opdracht om volgend seizoen de (voorlopig) 19 goals van Isaac Thelin te doen vergeten.