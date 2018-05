De wegen van Glen De Boeck en Lorenzo Staelens scheiden

Dat het contract van de 54-jarige Staelens niet wordt verlengd, is opvallend omdat KV Kortrijk-coach Glen De Boeck en Staelens bijna altijd een trainersduo vormden in het verleden. Zo was Staelens eerder bij Cercle Brugge en Moeskroen al de assistent van De Boeck.

Toen De Boeck in maart zijn contract voor onbepaalde duur verlengde bij KVK, was één van zijn voorwaarden bovendien dat zijn volledige zou staf blijven. Maar dat is dus niet meer het geval.

Keeperstrainer Cédric Berthelin, assistent-coach Wouter Vrancken en fysiektrainer Karsten Vandendriessche hebben in navolging van De Boeck wel hun overeenkomst met KV Kortrijk voor onbepaalde duur verlengd.