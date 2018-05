Waasland-Beveren moet toch 25.000 euro betalen van BAS

De bezoekende supporters van Waasland-Beveren misdroegen zich herhaaldelijk, waarop ref Bram Van Driessche tot 2 keer toe de match stillegde. Zo kreeg voor de rust de scheidsrechter bierbekers en aanstekers naar zich toegeworpen, na de rust onderging Lokeren-middenvelder Julian Michel hetzelfde lot.

De Belgische bond legde een boete op van 2.500 euro, de rekening van de Pro League was het tienvoud. Waasland-Beveren vond die tweede boete niet proportioneel en ging in beroep. "Het ging maar om een paar bekertjes, Anderlecht kreeg dezelfde boete voor veel zwaardere feiten (vuurpijlen, red) en bovendien werd de correcte procedure voor het stilleggen van de match niet gevolgd." Het BAS boog zich op 16 april over de zaak. Een maand later is de uitspraak er.