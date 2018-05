Albanese spits is eerste zomeraanwinst KVO: "Diepe spits was topprioriteit"

Sindrit Guri werd dit seizoen topschutter in zijn thuisland met 20 doelpunten in 35 competitiematchen. Ook in de Albanese beker trof hij zeven keer raak. Al die doelpunten wekten de interesse van Hugo Broos, sportief directeur bij KV Oostende.

Hij ging de spits al verschillende keren live bekijken. “Hij is een grote en sterke jongen met een neus voor doelpunten. Ik ben ervan overtuigd dat de Belgische competitie op zijn lijf is geschreven. Een diepe spits was onze absolute topprioriteit.”

De aanvaller tekent aan de kust een contract voor drie seizoenen. "Ik wil mijn carrière rustig opbouwen en de Belgische competitie past perfect in dat plan", vertelt hij. "Er was interesse van andere clubs, maar KVO toonde dat het mij absoluut wou hebben. Dat vertrouwen doet deugd en ik ben erop gebrand om hier te tonen wat ik in mijn mars heb. KVO is een ambitieuze club en ik ben blij met mijn eerste stap naar het buitenland.”