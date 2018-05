Coopman dan toch beschikbaar voor finale Play-off 2

Een eventuele schorsing hing nochtans boven Coopmans hoofd, nadat hij vorige vrijdag na een halfuur in de wedstrijd tegen OH Leuven (1-2-winst) als laatste man aan de noodrem had getrokken en Kostovski onderuit had gehaald.

Het bondsparket had één speeldag schorsing gevorderd, waardoor de 23-jarige middenvelder geschorst zou zijn tegen Lierse. Maar aangezien die wedstrijd niet zal doorgaan door de vereffening van Lierse, zou Coopman de volgende wedstrijd op het programma missen. En laat die volgende wedstrijd nu net de finale van Play-off 2 zijn tegen Lokeren.

Zulte Waregem wilde zijn middenvelder voor deze belangrijke match niet missen en ging in beroep tegen het schorsingsvoorstel. De Geschillencommissie volgde de club hierin en liet de schorsing nu dus vallen.