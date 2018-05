Harbaoui versus Chevalier: topschuttersstand wordt afgesloten na finale POII

Harbaoui is op dit moment de topschutter. Harbaoui is op dit moment de topschutter.

De race om de titel van topschutter is een tweestrijd tussen Hamdi Harbaoui (Zulte Waregem) en Teddy Chevalier (KV Kortrijk). Maar omdat Essevee zijn laatste wedstrijd tegen Lierse geschrapt zag, was er onduidelijkheid over het klassement. De Pro League komt nu met een compromis.