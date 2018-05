KV Mechelen stelt Igor De Camargo voor: "Blij dat ik weer in België ben"

Bij Apoel Nicosia beleefde de voormalige Rode Duivel mooie tijden, maar was zijn rol de laatste tijd wel kleiner geworden. Een terugkeer naar België, zij het dan 1e klasse B, klonk plots aanlokkelijk.

"Het was een mooie periode in Cyprus, maar ik ben blij dat ik nu bij KV Mechelen weer in België aan de slag kan", zegt De Camargo. "Ik wil graag meewerken aan het project van deze mooie club. Of het 1B of toch nog 1A wordt: ik ben tevreden weer op Belgische bodem te kunnen voetballen."