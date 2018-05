Adidas over Anderlecht-shirts: "De belangrijkste graadmeter is of het verkoopt"

Het was heel raar dat een grote traditieclub als Anderlecht geen vast thuistenue had. Dat zou logisch zijn als ze herkenbaar willen zijn als club en bij de groten der aarde willen horen. Anderlecht heeft er dan vanaf 2014-2015 voor gekozen om thuis altijd in een paars tenue met witte accenten te spelen.

Het was heel raar dat een grote traditieclub als Anderlecht geen vast thuistenue had. Dat zou logisch zijn als ze herkenbaar willen zijn als club en bij de groten der aarde willen horen.

Basters: "De 1e belangrijke vraag is: waarom heeft een club 2 tenues nodig? Omdat de 2 clubs die op het veld staan van elkaar te onderscheiden moeten zijn. Nagenoeg elke ploeg in de wereld heeft een thuistenue en een uittenue."

"Het eerste tenue is heel herkenbaar, het tweede vaak afwijkend. Wij zagen een jaar of 5, 6 geleden dat Anderlecht eigenlijk geen vast thuistenue had. De meeste fans zullen zich dat misschien niet realiseren, maar als je goed kijkt naar de afgelopen 20 jaar zie je dat Anderlecht het ene jaar in het paars speelde en het andere jaar in het wit. Het tweede tenue was dan het omgekeerde."

"Het was eigenlijk heel raar dat een grote traditieclub als Anderlecht geen vast thuistenue had. Wij hebben tegen Anderlecht gezegd dat als ze herkenbaar willen zijn als club en bij de groten der aarde willen horen, een vast thuisontwerp logisch zou zijn."

"Anderlecht heeft er dan vanaf het seizoen 2014-2015 voor gekozen om thuis altijd in een paars tenue met witte accenten te spelen. Zonder dat de fans het zich realiseerden heeft Anderlecht toen een erg duidelijke keuze gemaakt. En er wordt nu gezegd dat er minder paars en wit is, maar eigenlijk is er meer paars en wit in de thuistenue. En die paarse hoofdkleur zie je ook terug in het stadion, in de communicatie."