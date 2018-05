Britse verdediger Oscar Threlkeld verkast naar Waasland-Beveren

Threlkeld is een jeugdproduct van Bolton Wanderers, waar hij in het seizoen 2014-2015 debuteerde in het eerste elftal. Na een succesvolle uitleenbeurt aan toenmalig vierdeklasser Plymouth Argyle versierde hij daar een contract. Met die club dwong Threlkeld vorig seizoen de promotie af.

Hoofdscout van Waasland-Beveren Daniël Declerck legt uit waarom hij voor de Brit koos. "Oscar is een rechtsback met een groot loopvermogen en aanvallende intenties. Hij is heel wendbaar en gaat graag z'n flank op en af. Bovendien kan hij daar nog eens een sterk kopspel aan koppelen. Hij zal ook altijd voor de voetballende oplossing zoeken, echter steeds zonder risico", zegt Declerck op de clubwebsite.