Jelle Vossen: "Ik heb veel opgekropt dit seizoen"

Jelle Vossen scoorde in play-offs tegen Charleroi én tegen Standard. Zijn laatste doelpunt leverde Club Brugge ook de titel op.

"Die matchen hebben heel veel goedgemaakt", vertelt Vossen. "De laatste weken voelde ik me heel goed in mijn vel. Dat zag je ook in Charleroi. Daar speelde ik zonder stress."

Aan een verhuis denkt de aanvaller niet. "Er is veel concurrentie in Brugge, maar die moet er ook zijn. De stap naar het buitenland zal ik niet snel meer zetten. Ik voel me heel goed in Brugge."

"Sportief verliep het voor het eerst in mijn carrière een seizoen minder. Dat zal elke speler wel een keer overkomen", besluit Vossen.