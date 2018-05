Anthony Limbombe: "Ambitie om hogerop te geraken"

Limbombe voelt zich klaar voor de volgende stap in zijn loopbaan. "Als ik de kans krijg om mezelf sportief te ontwikkelen, zal ik dat zeker doen", zegt de 23-jarige flankaanvaller. "Ik zou graag in de voetsporen treden van Youri Tielemans, de vorige Ebbenhouten Schoen. Dat is een goed voorbeeld."

"Een favoriete competitie heb ik niet, maar ik heb wel de ambitie om hogerop te geraken. We zullen kijken wat er deze transferperiode nog uit de bus komt. Sowieso moet er eerst nog gepraat worden met Club Brugge."

Met de Ebbenhouten Schoen heeft Limbombe alvast zijn eerste individuele prijs beet. "En ik ben er heel blij mee. Ik ben nog een jonge speler, dus deze erkenning doet veel plezier. Ik ben trots op mezelf, maar zonder mijn medespelers bij blauw-zwart was dit natuurlijk niet gelukt."

"Club heeft me kansen gegeven. Daar ben ik dankbaar voor. We beleven een prachtig seizoen, met hoogtes en laagtes. Maar de titel is binnen. We hebben bewezen dat we de verdiende kampioen zijn. En volgend seizoen krijgen we de kans om opnieuw de Champions League te spelen. Na onze vorige campagne heeft Club nog iets recht te zetten."