De Ebbenhouten Schoen bekroont de beste speler van Afrikaanse origine in de Belgische competitie. Youri Tielemans was vorig jaar de gelukkige winnaar.

Anthony Limbombe moest het opnemen tegen Hassane Bandé (KV Mechelen), Mehdi Carcela (Standard), Christian Luyindama (Standard) en Ibrahim Seck (Genk).

Het was van 2000, toen met Nzelo Lembi, dat Club Brugge nog eens in de prijzen viel op het Gala van de Ebbenhouten Schoen. Daniel Amokachi won ook de eerste editie, in 1992, en 2 jaar later opnieuw.