Opnieuw feest voor Club Brugge: Hans Vanaken is Profvoetballer van het Jaar

Ik heb al plannen voor de tweede helft van juni, maar ik zie wel wat er komt. Ik kan ze nog afzeggen. Hans Vanaken over het WK 21:56 ◀

Hans Vanaken is Profvoetballer van het Jaar Naast de Gouden Schoen heeft landskampioen Club Brugge nu ook de Profvoetballer van het Jaar in de ploeg lopen. Het is niet Ruud Vormer, maar wel Hans Vanaken. Hij ontvangt de trofee uit de handen van Roberto Martinez. Hij kreeg van zijn collega's meer punten (358 punten) dan Ruud Vormer (272 ptn) en Edmilson Junior (168 ptn). 21:49 ◀

Ook de andere vereniging uit Brugge valt in de prijzen. Xavier Mercier (Cercle Brugge) is verkozen tot de beste speler uit 1B. Hij promoveert volgend seizoen naar 1A. "We zijn er klaar voor", verzekert hij. 21:44 ◀

Vanden Stock in de bloemetjes gezet Roger Vanden Stock krijgt een staande ovatie van de zaal. De ex-Anderlecht-voorzitter, die de club dit seizoen verkocht aan Marc Coucke, krijgt de Lifetime Achievement Award. Ook zijn vrouw mag mee op het podium. "Een zaal die rechtstaat, dat doet je wel iets. Ik ben ontroerd. Het voetbal blijft in mijn hart en ik zal met plezier naar de matchen blijven gaan." 21:38 ◀

Gent en Club krijgen samen prijs Club Brugge en Gent mogen samen een nieuwe prijs in ontvangst nemen, de Pro League + Club Gold. Die bekroont de clubs met de beste sociale werking. "We willen iets teruggeven aan de samenleving. Dat is fantastisch." 21:34 ◀

Lokeren wint een prijs in een van de nevenklassementen. De club heeft de beste grasmat in eerste klasse A. Hun greenkeepers nemen de prijs in ontvangst. 21:25 ◀

VRT Coucke tegen Vormer: "Mag ik proberen om het volgend jaar iets moeilijker te maken?" 21:25 ◀

Lardot is Scheidsrechter van het Jaar Jonathan Lardot krijgt voor een zeldzame keer dit seizoen applaus. Hij is door de voetballers verkozen tot Scheidsrechter van het Jaar. 21:22 ◀

Ivan Leko is Trainer van het Jaar Opnieuw prijs voor de kersverse landskampioen. Ivan Leko is de Trainer van het Jaar. De Kroaat haalde het in de verkiezing met 668 punten van Ricardo Sá Pinto (Standard - 329 ptn) en Philippe Clement (Genk/Waasland-Beveren - 279 ptn). 21:18 ◀

VRT Vormer: "Niet veel gedronken want ik moest rijden" 21:16 ◀

Wesley is Belofte van het Jaar De eerste prijs van de avond is meteen voor Club Brugge. Wesley kaapt de trofee voor Belofte van het Jaar weg. De 21-jarige Braziliaan volgt Landry Dimata op op de erelijst. Hij haalde het voor Samuel Kalu van Gent en Hassane Bandé van KV Mechelen. 21:14 ◀

VRT Verhaeghe: "We hebben een nachtje door getrokken" 21:11 ◀

VRT Simons: "Ruud en Hans zijn de voor de hand liggende namen" 21:05 ◀

VRT Mannaert: "Vormer 'Gouden Schoen' en Vanaken 'Profvoetballer' zou fantastisch zijn" 21:05 ◀

Alle genodigden zijn intussen aangekomen op het gala. Daar poseerden ze graag in hun mooiste outfit voor de fotografen. Bekijk hieronder enkele kiekjes. 20:54 ◀

Bij mij viel het wel mee. Ik lag pas om half zes in bed, maar ik had niet te veel gedronken. Ruud Vormer (Club Brugge) 20:23 ◀

Club Brugge nog eens aan het feest? De spelers van Club Brugge komen met kleine oogjes aan op het gala. Zij hebben gisteren de kersverse landstitel stevig gevierd. Vanavond krijgen ze misschien een nieuwe reden om te feesten want Ruud Vormer zou na de Gouden Schoen ook wel eens deze prijs kunnen wegkapen. 20:21 ◀

VRT Tielemans: "Deze prijs is echt de kers op de taart" 20:21 ◀

Degryse spant de kroon Marc Degryse is 4 keer uitgeroepen tot Profvoetballer van het Jaar. Hij draagt het record. Jan Ceulemans, Pär Zetterberg en Mbark Boussoufa zijn 3 keer onderscheiden. 20:20 ◀

In tegenstelling tot de Gouden Schoen, waar ook journalisten hun stem uitbrengen, is de Profvoetballer van het Jaar een verkiezing voor en door de voetballers zelf. Het bijhorende gala vindt vanavond plaats in museum Autoworld in Brussel. 20:20 ◀

Tielemans kent straks zijn opvolger Vanavond weten we wie Youri Tielemans opvolgt en "Profvoetballer van 2018" op zijn visitekaartje mag schrijven. U kunt het gala hier op de voet volgen met live-tekstupdates. 20:19 ◀