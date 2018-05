Club ontgoochelend in play-offs? Statistieken schetsen ander beeld

En ook op het vlak van kansen presteerde Club Brugge goed in de play-offs. Als we kijken naar de kwaliteit van de kansen die teams creëren (expected goals) zien we dat Club Brugge op dat vlak de beste leerling van de klas is.

Opvallend is dat de eindsprint van Standard Luik spectaculair was, maar dat de onderliggende cijfers dit niet ondersteunen. Standard is dus heel efficiënt omgesprongen met zijn goeie momenten én zijn kansen.