Potrowski maakt sinds 2016 deel uit van de A-kern van Pogon Szczecin. Het voorbije seizoen speelde hij 29 wedstrijden, goed voor 3 goals en 2 assists. Voor de Poolse beloften kwam hij 6 keer in actie.

Genk stelt zijn jonge Pool in de voorbereiding voor, maar schetste al een beeld in een persbericht: "Jakub is een box-to-box-middenvelder, snel met en zonder bal, gevaarlijk voor doel. Hij is een werker met een groot loopvermogen en beschikt met zijn 1,88 meter ook over de nodige duelkracht."