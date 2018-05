"Club bracht steeds positief voetbal, in tegenstelling tot RSCA vorig jaar"

Club Brugge is de oververdiende, heel mooi blinkende kampioen. Ze hebben het hele seizoen op kop gestaan in het klassement, na eerst een Europese teleurstelling te moeten doorslikken. Dat was keihard, herinner ik me nog in Athene. Mentaal was de uitschakeling toch een grote klap.

Daardoor waren ze in het najaar wel vrijgesteld van Europese verplichtingen, waren ze frisser en hebben ze een grote kloof kunnen slaan met minder belasting in de benen dan de concurrenten.

Ze hebben vooral altijd en overal positief gevoetbald: aanvallend, attractief, vaak spectaculair voetbal naar de stijl van het huis. Ze hebben dat ook geprobeerd in wedstrijden waar het veel moeilijker was. Daar ligt toch het grote verschil met het Anderlecht van vorig jaar van René Weiler.

Club Brugge was vaak een plezier om naar te kijken, zeker voor de winterstop. Nadien was het heel lastig en werden er te weinig wedstrijden gewonnen, maar ook dan bleef Club Brugge toch proberen om goed te voetballen en deed het dat ook in bepaalde delen van de wedstrijd.