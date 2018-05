Verhaeghe: "En nu de nul uitwissen in de Champions League"

Voorzitter Bart Verhaeghe wist na de puntendeling op Standard en de bijhorende titel voor Club met zijn vreugde geen blijf.

"Deze titel doet nog meer deugd dan de eerste. Ik ben zo dankbaar voor het goede werk. Club Brugge is meer dan één speler of één trainer. We zijn een organisatie die met veel passie steeds beter wil doen", zegt de voorzitter.

"Ik heb er alle vertrouwen in dat we er volgend jaar weer zullen staan. We willen opnieuw de bekerfinale spelen, we willen opnieuw kampioen worden. We zullen volgend seizoen nog sterker staan."

"De Champions League? We gaan in een leerproces. Bij onze eerste deelname bleven we gefrustreerd met nul punten achter. Dat was ook voor coach Michel Preud'homme een zuur gevoel."

"We willen beter doen. Nu willen we de nul uitwissen. Club Brugge wil zich aan Europa tonen. Veel hangt natuurlijk af van de loting, maar ik hoop dat we beter ons mannetje staan en België waardig zullen verdedigen in de Champions League."