"Vanhaezebrouck is slechtste coach in 99 jaar tegen Standard"

Na het verlies tegen Standard haalde Hein Vanhaezebrouck uit naar Ricardo Sa Pinto. Ook nadien nam de trainer van Anderlecht niks van zijn woorden terug. Sa Pinto diende Vanhaezebrouck dan ook van antwoord na de match tegen Club Brugge. Op de persconferentie las hij zijn voorbereide repliek voor.

"Ik ben geshockeerd door wat hij zei. Ik begrijp zijn gedrag niet. Je hoeft geen vrienden te zijn, maar een beetje respect mag wel. Hij heeft me de hand geschud en nadat ik vertrokken was, heeft hij over mij gesproken. Hij had het lef niet om dat in mijn bijzijn te zeggen. Hij is een lafaard", fulmineerde Sa Pinto.