Coucke is scherp voor zijn team: "Speelden als zalm in blik"

Anderlecht strijdt nog met Standard om de tweede plaats en dus kwam het 1-0-verlies op Gent wel bijzonder ongelegen. "Anderlecht speelde na de rust zijn zwakste helft van de play-offs. We kwamen telkens tekort op de 1e, 2e en 3e bal. Er was veel te weinig grinta", is Marck Coucke scherp voor zijn team.

"Anderlecht speelde als zalm in blik (de nieuwe truitjes van RSCA zijn zalmkleurig, red). Ik hoop dat we volgende week onze supporters zullen verwennen met veel inzet en een slotzege."

"Ik ben het nu wel beu de tegenstander na de match te feliciteren. Volgend seizoen beter. Nu we toch bezig zijn: proficiat Club Brugge met de oververdiende titel. Geniet ervan en vertegenwoordig ons waardig in de Champions League", besloot Coucke.