De opluchting was heel groot bij Ivan Leko na het laatste fluitsignaal in Luik. "Dit is een fantastisch gevoel. Hier hebben we tien maanden keihard voor gewerkt. We zijn meer dan verdiend de terechte kampioen", klinkt het.

"Ik ben heel blij dat we het meteen hebben kunnen afmaken op de moeilijkste verplaatsing van het seizoen. We speelden niet onze beste wedstrijd, maar we speelden als mannen. We waren beter dan Standard en ik ben heel trots op de prestatie van mijn jongens vandaag."

Heeft Leko ooit getwijfeld aan een goede afloop van het seizoen? "Na Anderlecht zaten we diep, maar met 4 op 6 in Charleroi en Standard hebben we ons heel goed herpakt. We kregen niet altijd wat we verdienden in de play-offs, maar maken het toch af."

"Het werd nog heel spannend, maar objectief gezien is Club Brugge een heel verdiende kampioen. Nu gaan we vooral vieren en genieten. We hebben keihard gewerkt en gaan nu hard feesten ook."