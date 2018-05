VIDEO: Vandenbempt: "Hij geeft een doelpunt? Dat kan toch niet?"

Club Brugge maakte op Standard enkele minuten voor de rust de 1-1, getekend Jelle Vossen. Het doelpunt leidde tot een storm van protest bij de thuisploeg, want Ruud Vormer nam in de opbouw de bal met zijn hand mee.

"Dit wordt zo meteen afgekeurd, dat kan niet anders", sprak radiocommentator Peter Vandenbempt resoluut. "Veel beelden zal de scheidsrechter niet nodig hebben. Lang kan het niet duren, het is gewoon handspel."

Ref Bram Van Driessche bekeek de beelden op het scherm, maar oordeelde dat het doelpunt geldig was. "Hij geeft een doelpunt?", was Vandenbempt stomverbaasd. "Dat kan toch niet? Wij hebben toch niet scheel gekeken? Dit is toch ongelooflijk? Ik ben even sprakeloos. Hier snap ik helemaal niets van."