"Sa Pinto heeft ook een heel seizoen weinig respect getoond voor collega's"

Anderlecht-trainer Vanhaezebrouck liet zich na het verloren duel tegen Standard even gaan op de persconferentie. "Hij zal toch weg zijn, want ze zullen iemand anders nemen. Het zijn zijn laatste woorden, nog twee weken", zei hij over Sa Pinto.

“Het is hoog tijd dat het gedaan is voor iedereen: voor de spelers, de trainers, de commentatoren, de analisten, ...", beseft Vandenbempt. "Het is wel interessant om op een persconferentie te kijken hoe zulke uitspraken tot stand komen. In dit geval werd Vanhaezebrouck in al zijn frustratie en ontgoocheling uit zijn tent gelokt door de journalist. Vanhaezebrouck zou beter moeten weten, maar heeft zich toch laten vangen. Zijn uitspraak over die twee weken was totaal misplaatst. En dat heeft hij nu ook wel beseft."

"Maar Sa Pinto heeft ook een heel seizoen lang weinig of geen respect gehad voor het werk van zijn collega’s. Op al zijn persconferenties, na al zijn matchen, zei hij altijd dat Standard "the better team” was en “the other team did nothing”. Volgens hem verdiende Standard het om al die matchen te winnen. De nederlagen waren altijd de fout van de scheidsrechter."

"De allereerste keer dat ik Sa Pinto heb horen zeggen op een persconferentie dat de tegenstander verdiend gewonnen had, was na de nederlaag op het veld van Racing Genk."

"Ik vond het wel opmerkelijk dat Standard met een statement kwam om zijn trainer te verdedigen. Dat is mooi, maar hun trainer vraagt zelf ook al al weken om een andere officiële verklaring over de geruchten rond Preud'homme. Dat die er niet komt, getuigt ook niet van al te veel respect.”