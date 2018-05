Scheidsrechtersbaas Verbist over VAR: "Misschien is systeem te snel ingevoerd"

Peter Vandenbempt: "Voor mij is het zelf ook niet al te duidelijk. Ze spreken over een "clear error", maar wat voor de ene "clear" is, is dat voor de andere niet. Nu is dat "clear and obvious" geworden."

"De grote wens is toch dat ze moeten proberen zo consequent mogelijk te zijn. Dat is een van de grote punten van kritiek. Maar er komt ook veel kritiek door gebrek aan kennis bij commentatoren, journalisten, spelers, trainers, …”

Johan Verbist: "Iedereen heeft in principe dezelfde instructies gekregen. De mensen die videoscheidsrechter zijn, weten wel wat ze moeten doen. Zij krijgen instructies en worden gebrieft. Zij weten wat ze moeten doen. Maar oké, als je die goal van Diaby -terecht- afkeurt voor buitenspel, dan had je dat bij die goal van Teodorczyk ook moeten doen."

"De clubs klagen ook over een gebrek aan communicatie. Ik communiceer nochtans elke week via de website van de voetbalbond. Ik licht alle fases toe waar de VAR tussenkomst. Moeten we nog meer communiceren?"