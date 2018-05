Modieus Anderlecht speelt in Gent met nieuw koraalkleurig uitshirt

Anderlecht denkt ook duurzaam. Het nieuwe shirt bestaat uit gerecycled polyester, gemaakt van onder meer plastic flessen en hergebruikte kledingstukken. "Door de climalite-technologie is er een goeie vochtafdrijving tijdens wedstrijden en droogt het shirt snel na een inspanning", luidt het in een persbericht.

Het broekje is in de effen roodachtige koraalkleur van het shirt, de kousen zijn wit. Het nieuwe shirt is vanaf vandaag te koop op de webshop van Anderlecht, vanaf dinsdag ook in de fanshop.