Van Loo reageert: "Bedankt iedereen, ik voel me prima"

De defibrillator van Van Loo kwam gisteren in actie op het veld.

Daags nadat zijn defibrillator in Kortrijk-Moeskroen in actie was gekomen, heeft Anthony Van Loo kort gereageerd op Twitter. "Mijn toestand is momenteel stabiel", stelt de Kortrijk-verdediger.