De Boeck: "Van Loo zit in zak en as, maar zijn ploegmaats ook"

In het tv-interview na de match kreeg De Boeck meteen vragen over de toestand van Van Loo: "Die jongen zit in zak en as. En zijn ploegmaats ook. Je moet je er maar overzetten, hè. Niet alleen de speler, maar ook de ploeg."

"Hij zakt in elkaar voor ons. We vreesden meteen, want we kennen zijn situatie. Je wilt dat natuurlijk liever niet zien."

"Niet alleen Anthony, maar alle jongens zijn geweldig aangeslagen door wat er gebeurd is. We gaan bekijken wat we voor Anthony kunnen doen. We gaan hem volop steunen."

Wat er aan de hand was/is, zal dokter Brugada moeten bekijken. De Boeck wil niet vooruitlopen op de feiten. "Met zijn hart gaat het nu, maar misschien is dit het einde van zijn carrière. Dat weten we nu nog niet."