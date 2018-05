Standard: "Ontsteld over aantijgingen van Vanhaezebrouck"

Hein Vanhaezebrouck had gisteren na Anderlecht-Standard laatdunkend uitgelaten over Standard-coach Sa Pinto. Een dag na de topper slikte de trainer van Anderlecht zijn woorden niet in. "Sa Pinto is voor mij allang geen collega meer", sprak Vanhaezebrouck op een persconferentie.

Bij Standard pikken ze de kritiek niet. "We willen onze ontsteltenis uitspreken over de aantijgingen van de trainer van Anderlecht aan het adres van Ricardo Sa Pinto, gisteren na de wedstrijd en vrijdag op de persconferentie", laat Standard weten.

"De wedstrijd tussen de twee clubs werd nochtans gekenmerkt door fair-play tussen de spelers en de supporters en een grote sportiviteit. De reactie van de voorzitter van Anderlecht, die we erg op prijs stellen, was daar een mooi voorbeeld van."

"In deze context betreurt Standard de persoonlijke, overbodige en absurde uitspraken, die er zonder enige vorm van aanleiding zijn gekomen, van Hein Vanhaezebrouck."