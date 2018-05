Vanhaezebrouck plooit niet: "Sa Pinto is al lang geen collega meer"

"Hij zal toch weg zijn, want ze zullen iemand anders nemen. Het zijn zijn laatste woorden, nog twee weken." Met die sneer naar Ricardo Sa Pinto sloot Hein Vanhaezebrouck zijn bewogen persconferentie af na de nederlaag tegen Standard. En die uitspraken werden hem niet in dank afgenomen.

"Men verwijt mij dat ik niet collegiaal ben", verdedigde Vanhaezebrouck zich op de persconferentie voor de match tegen AA Gent. "Maar Sa Pinto is voor mij al lang geen collega meer. Een collega accepteert iedereen en toont waardering."

"Sa Pinto heeft met bijna iedereen ruzie gehad, werd vier keer naar de tribunes gestuurd, kreeg schorsingen en stond meer op het veld dan naast het veld."

"In mijn 20 jaar als coach heb ik nog nooit een probleem gehad met een andere coach. Ik heb discussies gehad met Peter Maes en Francky Dury, maar er is altijd wederzijdse waardering."

"Hoe Sa Pinto het aanpakt, is dat niet mogelijk. Hij is in de clinch gegaan met Belhocine en zijn stukje cinema in de beker was niet om aan te zien. Maar nu de resultaten van Standard beter zijn, gaat iedereen daar nu losjes over."

"Die kerel is al lang geen collega meer, dus mag men mij het niet kwalijk nemen dat ik niet collegiaal ben. Dat hij nog maar twee weken had bij Standard, had ik niet moeten zeggen."