De weg naar de titel van kersvers kampioen Club Brugge

In Europa is Club Brugge snel uitgespeeld. Na de uitschakeling in de derde voorronde van de Champions League (tegen de Turkse club Basaksehir), lukt het ook niet in de laatste voorronde van de Europa League (tegen AEK Athene).

In de eigen competitie komt Club Brugge wel uitstekend uit de startblokken. Voor Nieuwjaar maakt het elftal van Ivan Leko indruk met een sterke 53 op 63. Enkel na de 6e speeldag moet het even de leiding afstaan aan Charleroi.

In eigen stadion is Club Brugge niet te kloppen. Na het vertrek van goudhaantje José Izquierdo scoort blauw-zwart vooral met een sterk collectief. De supporters kraaien van plezier wanneer Standard met 4-0 en Anderlecht met 5-0 naar huis worden gestuurd.