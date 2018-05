Leko: "Wie zondag het meest over de grenzen kan gaan, wint"

"Ik heb niet veel geslapen", verklapte Ivan Leko op de persconferentie na de belangrijke overwinning tegen Charleroi. "De zege was vooral mentaal belangrijk, zeker na de nederlaag tegen Anderlecht. We speelden met veel druk, dus ik was heel blij met de reactie van mijn spelers. Het was niet de mooiste, maar zeker de beste prestatie van Club Brugge de laatste weken."

"Iedereen zei al tijdens de reguliere competitie dat we kampioen waren, maar het is nog altijd niet binnen. Als we niet winnen en Standard pakt 6 op 6, dan zijn ze kampioen. We hebben nu een eerste kans om mathematisch zeker kampioen te worden. We gaan de uitdaging vol aan."