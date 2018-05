Vandenbempt: "Club heeft nu twee kansen op de titel, dat gaat wel lukken"

Als Club niet had gewonnen in Charleroi hadden ze een reuzegroot probleem gehad. Dan had Standard aan 6 op 6 genoeg voor de titel en waren ze voor mij in Luik favoriet. Nu heeft Club twee kansen om kampioen te worden. Met een punt in Luik of anders een week later door te winnen van Gent. Dat gaat wel lukken, denk ik.

Standard gaat wel nog vol gas geven. Voor de tweede plaats, maar ook om te tonen dat ze de beste zijn. Maar een Club Brugge dat verlost is van de wurgende stress is zeker in staat Standard te controleren of anders een punt te halen tegen een zwalpend Gent.