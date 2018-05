Club van de hel naar de hemel: "We hebben 2 kansen om kampioen te worden"

We wisten dat we na de rust naar het casino moesten: alles of niets. Dat de vervangingen het verschil maakten, is gewoon geluk.

"We speelden een complete match. Ik ben vooral trots op de mentale sterkte die mijn ploeg heeft getoond. Na de klap van afgelopen zondag. Na de tegengoal van Charleroi."

Ondanks de achterstand zat Leko niet te bibberen op de bank. "Als je bang bent, moet je op een kantoor gaan werken, niet in het voetbal. Voetbal, dat is passie, emotie en positieve stress. Daar hou ik van."

"Na Genk zei iedereen: Club Brugge is kampioen, na zondag zeiden veel mensen: ze worden 2e of misschien zelfs 3e. Je wordt daar sterker door."

"Zondag spelen we van 18u tot 20u een finale tegen Standard. We hebben genoeg aan een punt, maar we gaan om te winnen. Standard is de ploeg in vorm, maar ik geloof in mijn ploeg."