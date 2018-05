Vanhaezebrouck: "Standard had het geluk van een kampioen, zeker?"

Het was veelzeggend dat de Anderlecht-fans ondanks de nederlaag toch applaudisseerden voor hun ploeg na de match. Trainer Hein Vanhaezebrouck sloot zich daar bij aan. "We hebben wellicht een van de beste matchen van ons seizoen gespeeld."

"We waren veel beter dan Standard. Iedereen heeft het altijd over Standard als beste ploeg, maar ze deden niet mee vandaag. Wij zijn gewoon niet efficiënt genoeg en werden niet gediend door de beslissingen. Ik kan niet begrijpen waarom niet werd gefloten voor de fout op Morioka in het strafschopgebied."

"In vijf seconden wordt een zelfde actie anders beoordeeld, want Teo krijgt wel geel voor hetzelfde. Dat kan niet. Dat is gewoon niet goed genoeg."

Anderlecht moet wel in eigen boezem kijken. Vooral in de eerste helft miste het kans na kans. "Ik sprak al over efficiëntie vanaf de eerste speeldag. Standard mocht maximum 1 punt pakken tegen ons, maar ze hebben 6 op 6 in de Play-off’s. Dat is het geluk van de kampioen zeker?"

"Normaal zal Club Brugge het halen, maar ik hoorde op Sporza radio vorige week dat Standard toen ook al het geluk van een kampioen had. Laat ons maar stellen dat Standard de ploeg is met de meeste meeval in deze Play-off’s. Vergeet niet dat we ook op Sclessin al een penalty verdienden."