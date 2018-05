KBVB krijgt steun van IFAB na Club-Anderlecht: "4 op 5 fases correct beoordeeld"

We hopen dat het einde van het seizoen in een serene en sportieve sfeer zal worden voortgezet

De kritiek dat scheidsrechterbaas Johan Verbist en zijn crew niet aan zelfanalyse doen, wimpelen ze nu af. "We hebben zelfs uitzonderlijk het initiatief genomen om de 5 omstreden fases uit Club-Anderlecht op te sturen naar het IFAB, het orgaan dat verantwoordelijk is voor de spelregels."

"Uit hun feedback blijkt nu dat 4 van de 5 fases correct werden beoordeeld. De enige fase waar twijfel over bestaat, is de goal van Teodorczyk. Daar had de VAR de scheidsrechter moeten aansporen om te beelden te bekijken."

Johan Verbist laat wel nog weten "dat de samenwerking tussen de scheidsrechters en de VAR verder verfijnd moet worden".