Bölöni interviewt Makélélé: "Waar heb je die Japanner gevonden?"

"Maké, kom eens hier", riep Bölöni naar Makélélé. "Deze duivel is ontwaakt en heeft me echt in de problemen gebracht na de rust. Wat heb je tegen je spelers gezegd?"

"Ik heb hen wat geprikkeld", reageerde de coach van Eupen. "Je moet de jongeren tijd gunnen en hen laten proeven van wat dit niveau betekent."

Bölöni vroeg aan Makélélé wat hij van Romain Habran en het eerste Antwerp-doelpunt vond, maar was zelf ook zeer geïnteresseerd in doelpuntenmaker Yuta Toyokawa. "Die nummer 20 uit China of Japan, waar heb je die gehaald?"