Leko: "We zullen een goede wedstrijd spelen in Charleroi"

In het klassement zijn Anderlecht en Standard op respectievelijk 2 en 4 punten van Club Brugge genaderd. Had Ivan Leko verwacht dat de play-offs zo spannende zouden zijn?

"Play-offs zijn een marathon", antwoordt hij. "Na de wedstrijd tegen Genk waren we zogezegd bijna kampioen. "Met goed voetbal", hoorde ik. Na onze nederlaag van zondag is Club Brugge plots een drama. Dat is helemaal niet waar."

Club Brugge speelt morgen om 18u, om 14.30u voetballen Anderlecht en Standard al tegen mekaar in Brussel. Leko: "Met die match houd ik me totaal niet bezig. We gaan niet beginnen te rekenen. Enkel Charleroi telt morgen."